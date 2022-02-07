Western Union заблокирует переводы внутри России

Платежная система Western Union с 1 апреля перестанет проводить операции по переводу денег внутри России, пишет РБК со ссылкой на письмо компании, направленное банкам-партнерам. При этом трансграничные переводы продолжат выполняться в штатном режиме.

Подлинность письма подтвердили источник на платежном рынке и представитель Western Union. Согласно этому документу, решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. При этом представитель Western Union отказался раскрыть информацию об объеме таких переводов, поскольку компания не озвучивает подобные данные.