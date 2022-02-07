Впавшая в детство старушка Пугачева обескуражила новым образом — далеко не всем это понравилось.
Чем старше Алла Пугачева, тем более провокационными становятся ее наряды. Сначала знаменитые балахоны в пол сменили ботфорты с ультракороткими балахонами. Затем пошли эксперименты с разными стилями. Некоторые из них были крайне удачными. Но вот последний — явно провалился.
Недавно звездный стилист Игорь Гуляев так нарядил Примадонну, что она стала похожа на городскую сумасшедшую. Странная лохматая шляпа с нелепым траурным цветком на ленте, зеленое короткое манто и цепь, с которой даже алабай не сорвется. Гуляев и Пугачева отметили в Instagram, что они так хулиганят, но подписчики смотрят на такое преображение иначе:
«Алла прекрасна в любом образе, только на улицу так не ходите — бригаду могут вызвать», «О, Робинзон Крузо на необитаемом острове», «Это не хулиганство, это в детство впадаем. Если бы по городу в этой одежде прошла какая-нибудь женщина, я бы подумала, что она того», «Как пугало с огорода».
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