Впавшая в детство старушка Пугачева обескуражила новым образом

Впавшая в детство старушка Пугачева обескуражила новым образом — далеко не всем это понравилось.

Чем старше Алла Пугачева, тем более провокационными становятся ее наряды. Сначала знаменитые балахоны в пол сменили ботфорты с ультракороткими балахонами. Затем пошли эксперименты с разными стилями. Некоторые из них были крайне удачными. Но вот последний — явно провалился.

Недавно звездный стилист Игорь Гуляев так нарядил Примадонну, что она стала похожа на городскую сумасшедшую. Странная лохматая шляпа с нелепым траурным цветком на ленте, зеленое короткое манто и цепь, с которой даже алабай не сорвется. Гуляев и Пугачева отметили в Instagram, что они так хулиганят, но подписчики смотрят на такое преображение иначе: