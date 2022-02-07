В Германии начнут выращивать специальный свиней для пересадки сердца людям

В Германии начнут выращивать специальный свиней для пересадки сердца людям. Они будут генно модифицированными.

Немецкие биотехнологи собираются выращивать генетически-модифицированных свиней, которых послужат донорами сердца для людей. Первое поколение животных родится уже в этом году, а к 2025 году органы таких свиней планируют использовать в клинических испытаниях. Идея породила бурную дискуссию в обществе: сторонники считают ее спасением для смертельно больных людей, а противники обвиняют в неэтичности по отношению в животным. О планах немецких ученых рассказал The Guardian.

Последние полгода оказались богатыми на инновационные операции по пересадки органов животных человеку. Сначала врачи из Нью-Йорка подключили почку свиньи к женщине, у которой ранее диагностировали смерть мозга. За трое суток следов отторжения или повреждения почки исследователи не обнаружили — орган функционировал и даже снизил у женщины в крови уровни креатинина, которые у нее были повышены из-за почечной недостаточности. Вторыми пересадку свиных почек пациенту с умершим мозгом выполнили хирурги Университета Алабамы. На этот раз врачи подключили к пациенту две почки и также не заметили следов отторжения органа, который сразу же после пересадки начал фильтровать мочу.

Врачи из Университета Мэриленда шагнули еще дальше и пересадили орган от свиньи человеку c живым мозгом, правда речь в этом случае шла не о почках, а о сердце. Реципиентом стал умирающий мужчина, которого признали непригодным для получения донорского органа от человека, так что экспериментальная операция стала его последним шансом на жизнь. После пересадки мужчина чувствовал себя хорошо, а его сердце нормально функционировало и перекачивало кровь.

Наблюдая за успехами по пересадке свиных органов, Экхард Вольф (Eckhard Wolf) с коллегами из Университета Людвига-Максимилиана решил специально выращивать свиней, которые послужат донорами сердца для человека. Дело в том, что во всех этих операциях использовали органы от генетически-модифицированных животных — у них отключили гены, кодирующие иммуногенные молекулы, и внесли в геном шесть дополнительных генов, которые отвечают за иммунную толерантность. Человеческий организм с меньшей вероятностью отторгнет такие модифицированные органы.

Вольф с коллегами планируют сократить количество генетических модификаций до пяти, чтобы создать животных-основателей линии, а затем будут выращивать их потомков. Первое поколение хотят получить уже в этом году, а к 2025 году органы от таких животных планируют начать применять в клинических испытаниях по пересадке органов животных.

У идеи Вольфа сразу же появились как сторонники, так и противники. Первые говорят, что ксенотрансплантация (то есть пересадка от одного вида другому) — отличный выход для людей, которые годами ждут донорских органов, а иногда и вовсе не дожидаются их. Противники же сомневаются в этичности такого подхода и заявляют, что животные не должны служить «фабриками органов» для человека.