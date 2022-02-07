В Евросоюзе построят газопровод, чтобы заменить российский газ

В Евросоюзе построят газопровод, чтобы заменить российский газ, газом из Северной Африки.

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом сообщила в воскресенье газета Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве Испании.

По ее информации, инициатива по созданию газопровода Midcat была заблокирована три года назад испанскими и французскими регулирующими органами, поскольку они посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии. «Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», — уточняет издание.

Вопрос о возможном перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах стран НАТО. «Германия очень заинтересована в проекте», — пишет Vanguardia со ссылкой на те же источники, добавляя, что высокая зависимость ФРГ от российского газа «теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза».