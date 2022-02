Умер известный соул-певец Сил Джонсон

Умер известный американский соул-певец и продюсер Сил Джонсон. Об этом сообщает Pitchfork.

Семья музыканта подтвердила, что тот скончался в возрасте 85 лет, однако не уточнила причину смерти. «Отец, брат, дедушка, прадедушка, дядя, друг и художник — он прожил свою жизнь как певец, музыкант и предприниматель, который любил черную музыку», — говорится в заявлении родственников.

Джонсон приобрел известность в 1960-х и 1970-х годах, записывая пластинки для чикагского лейбла Twinight. В 1968 году вышел его дебютный альбом, в который вошла песня Different Strokes. Впоследствии ее использовали и сэмлировали такие артисты, как Jay-Z, Канье Уэст, Public Enemy, Wu-Tang Clan и De La Soul. Different Strokes считается одним из самых влиятельных произведений в хип-хопе. Среди других известных записей артиста — Is It Because I’m Black and Take Me to the River.

В 2011 году Джонсон подал иск против Jay-Z и Канье Уэста за использование фрагментов его песни без надлежащего разрешения. Музыкант подавал иски о нарушении авторских прав против Майкла Джексона и группы Cypress Hill.

Сил Джонсон был братом блюзового исполнителя и гитариста Джимми Джонсона. Тот скончался на шесть дней раньше Сила.