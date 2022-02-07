Микрокредиты или ломбард — куда выгодней обращаться? Морозиво Ben and Jerry’s через позицію щодо України закликають бойкотувати » Украина может стать местом первой настоящей войны беспилотников Украина может стать местом первой настоящей войны беспилотников. По мнению обозревателя американского издания 19FortyFive Роберта Фарли, данное оружие будет играть критически важную роль в возможной войне России и Украины. В публикации отмечается, что «турецкие беспилотники, экспортированные на Украину, могут изменить военный баланс в Донбассе». «Доступ к беспилотникам означает, что Украина сохранит часть своих военно-воздушных сил, даже если Россия быстро установит господство в воздушном пространстве», — заявляет автор.