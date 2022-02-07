Украина может стать местом первой настоящей войны беспилотников. По мнению обозревателя американского издания 19FortyFive Роберта Фарли, данное оружие будет играть критически важную роль в возможной войне России и Украины.
В публикации отмечается, что «турецкие беспилотники, экспортированные на Украину, могут изменить военный баланс в Донбассе». «Доступ к беспилотникам означает, что Украина сохранит часть своих военно-воздушных сил, даже если Россия быстро установит господство в воздушном пространстве», — заявляет автор.
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