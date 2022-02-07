Том Холланд пытается пробиться в «Эйфорию» ради Зендеи

После феноменального успеха «Нет пути домой» Том Холланд и Зендея, похоже, совсем перестали стесняться своих отношений. Экранного Паучка настолько тянет к его Эм Джей, что ради нее он готов даже перекочевать в другой проект — правда, лишь в качестве камео.

«Я уже давно прошу об этом, но пока этого не произошло — и я очень разочарован. В этом сезоне я должен был появиться в “Эйфории” не менее 30 раз. Я хотел бы появиться на заднем плане одной из сцен с Зендеей. Я так люблю это шоу, что хочу стать его частью», — цитируют Холланда в ComicBook.

Зендея же заявила в ответ, что сделает все, что в ее силах, чтобы фанаты «Эйфории» могли увидеть Тома Холланда в третьем сезоне: