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«Страх и Ненависть в Лас-Вегасе» — что посмотреть под банку пива

Открою секрет. У меня есть три вещи, которые связывают меня с фильмом «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама.


Это настоящая рубашка в стиле Акапулько (не шучу — вот такая как у адвоката), магнитофон для собой музыки и я — журналист.
В свое время фильм по мотивам (отдаленным) книги Хантера Томпсона стал культовым среди опреденных критиков и зрителей, а также переломным для самого Гиллиама.
Его карьера постепенно будет двигаться пол уклон. Гиллиан несистемный режиссер. О его конфликтах с голливудскими продюсерами ходят легенды.
В то же время актерская игра Джонни Деппа произвела большое впечатление на критиков и он часто будет придерживаться впоследствии комедийного амплуа, отработанного на съемках этого своеобразного шедевра.

Хантер Томпсон лично консультировал актера и режиссера и даже снялся в роли камео.
Позднее Депп выполнит последнюю волю покойного гозно-журналиста.
Главные герои фильма как по мне напоминают странника, который еде на верблюде по пустыне и поет о том, что видит или чувствует. При этом странник постоянно находится в своем некоем внутреннем пространстве.
Короче — это комедия.

Есть несколько правил просмотра этого фильма:
1. — Пятница, вечером.
2. — Разогретая взрослая компания (детям строго запрещено).
3. — Закадровый перевод Гаврилова.
4. — Желательно ознакомиться с творчеством Терии Гиллиама и Хантера Томпсона изначально, иначе будет сложно настроиться.

Виталий Рождаев

7 февраля, 2022 | Tags: , | Category: Кино, Новости
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