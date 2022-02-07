США и НАТО установили надежный «воздушный мост» для поставок вооружений Украине

США и страны НАТО установили «воздушный мост» для передачи Киеву вооружений. Об этом передает The Wall Street Journal.
По сведениям украинских и американских официальных лиц, министр обороны Украины Алексей Резников по время посещения США в декабре прошлого года указал, что приоритетными следует сделать поставки противоракетных систем.
Поставки из США на Украину включали большое количество боеприпасов для стрелкового оружия, минометные и артиллерийские снаряды, противотанковые и противобункерные ракеты, гранатометы, костюмы для обезвреживания боеприпасов и помповые ружья Mossberg 500, рассказали американские и украинские чиновники. Лондон направил 2 тыс. противотанковых ракет NLAW, а Литва и Латвия передали Киеву американские зенитные ракеты Stinger.
Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла на Украину из США в конце прошлого месяца. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на $200 млн.
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