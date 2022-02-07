США и НАТО установили надежный «воздушный мост» для поставок вооружений Украине

США и страны НАТО установили «воздушный мост» для передачи Киеву вооружений. Об этом передает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника уточняет, что украинская армия страдает от острой нехватки боеприпасов.

По сведениям украинских и американских официальных лиц, министр обороны Украины Алексей Резников по время посещения США в декабре прошлого года указал, что приоритетными следует сделать поставки противоракетных систем.

Поставки из США на Украину включали большое количество боеприпасов для стрелкового оружия, минометные и артиллерийские снаряды, противотанковые и противобункерные ракеты, гранатометы, костюмы для обезвреживания боеприпасов и помповые ружья Mossberg 500, рассказали американские и украинские чиновники. Лондон направил 2 тыс. противотанковых ракет NLAW, а Литва и Латвия передали Киеву американские зенитные ракеты Stinger.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла на Украину из США в конце прошлого месяца. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на $200 млн.