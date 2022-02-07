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«Созданный в бездне» — продолжение в сентябре 2022

И про кино и аниме. Анонсы.
Масштабная и необычная работа «Созданный в бездне».
Как оказалось второй сезон этого необычного «взрослого» аниме с мультяшными героями выйдет в сентябре 2022 года.
Эхх — дожить бы…
Фильм рассказывает о погружении двух друзей — девочки Рико и мальчика-робота, появившегося из неизвестности в неизвестность (немного тавтологии). А точнее в бесконечную магическую бездну, из которой практически невозможно вернуться.
Работа, имеющая рейтинг R и возраст явно 18+ , особенно в полнометражном продолжении 2021 года.
Я читал аниме, и дальше должно быть еще интереснее.
Сам автор оригинальных комиксов Акихито Цукуси является несистемным в этой индустрии и потому его работа сразу привлекла почитателей своей необычностью и оригинальностью сюжета.
Хотя, если посмотреть глубже — вся оригинальность нанизана на извечные темы. Это поиск себя и своего предназначения, становление личности через познание, страдание и борьбу. А главное — преодоление трудностей ради достижения большой цели, возможно цели всей жизни.
И в итоге, как оказалось, цель меняется, превращаясь в нечто большее.
В комментах отличный саунд из мультика. А сам сериал отличается хорошей проработанностью как картинки, так и звука.
Возможно здесь 9,5/10
Ну и традиционно — любимая цитата:
«Настоящие тайны скрыты не в темноте ночи и вовсе не в хитроумных ловушках, они глубоко спрятаны в человеческой душе.»

Виталий Рождаев

7 февраля, 2022 | Tags: | Category: Видео, Кино, Новости
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