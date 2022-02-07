«Руки прочь от киноклуба». Или аниме-сериалы новой волны.

Традиционная рубрика «Кино выходного дня» или что посмотреть.

И на сегодня (барабанная дробь), вы конечно угадаете — очередной аниме-сериал. На этот раз от гения Масааки Юаса.

Мы уже рассматривали его мозговзрывающий фильм «Весення ночь коротка» про похождения студентки в студгородке во время книжной ярмарки.

«Руки прочь от киноклуба»

Но даже по сравнению с той работой, эта — просто бомба. Вы увидите аниме в аниме. Вам расскажут о мечте и о трудностях с легкостью, достойной Оскара.

Масааки Юаса, по-сути автор новой волны японской анимации, сочетающий в себе оригинальный стиль, отличный сюжет и великолепную динамику.

Вы вдруг окажетесь внутри самой сути японской анимации, о которой вам повествуют словами «сказки для подростков». А это — очень, очень, очень захватывающе!