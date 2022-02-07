«Руки прочь от киноклуба». Или аниме-сериалы новой волны.

Традиционная рубрика «Кино выходного дня» или что посмотреть.
И на сегодня (барабанная дробь), вы конечно угадаете — очередной аниме-сериал. На этот раз от гения Масааки Юаса.
Мы уже рассматривали его мозговзрывающий фильм «Весення ночь коротка» про похождения студентки в студгородке во время книжной ярмарки.
«Руки прочь от киноклуба»
Но даже по сравнению с той работой, эта — просто бомба. Вы увидите аниме в аниме. Вам расскажут о мечте и о трудностях с легкостью, достойной Оскара.
Масааки Юаса, по-сути автор новой волны японской анимации, сочетающий в себе оригинальный стиль, отличный сюжет и великолепную динамику.
Вы вдруг окажетесь внутри самой сути японской анимации, о которой вам повествуют словами «сказки для подростков». А это — очень, очень, очень захватывающе!
Каждый подросток мечтает воплотить в жизнь свою мечту и прославиться! Так и Мидори Асакуса грезит о том, чтобы снять аниме, но ей не хватает смелости и энергии, чтобы всерьёз приняться за дело. По счастливой случайности она сталкивается с Цубамэ Мидзусаки — многообещающей и популярной девушкой, втайне мечтающей стать аниматором. Приняв в свою компанию ещё и жадную до денег лучшую подругу Мидори, девушку по имени Саяка Канамори, они образуют неунывающее трио, готовое пробиваться навстречу мечте.
Если ваши дети немного подросли, вы просто обязаны это посмотреть вместе с ними — 10/10 как и большинство фильмов этого замечательного автора. А главное — эта его работа вполне подходит для восприятия массовым зрителем в отличие от «Кайбы» и «Весенней ночи» — тут органичений по возрасту и запросов по полету фантазии меньше.
Виталий Рождаев.
Leave a Reply