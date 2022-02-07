«Расправь крылья» — фильм о свободе и мечте

И опять «про кино». И сегодня на удивление не аниме, а очень необычный фильм ))

«Расправь крылья» — Франция/Норвегия. 2019г.



Сам не понимаю, как мне удается за столь короткое время просматривать столько фильмов.

Вероятно потому, что у меня есть уютна компания, которая вместе со мной сопереживает героям. Сегодня у нас нечто особенное.

Этот фильм снят на основе реальной истории, про мальчика который водил за собой на дельтаплане стаю перелетных птиц, прокладывая им маршрут на зимовку через всю Европу.

Фильм крайне рекомендуется для семейного просмотра.

И еще — я абсолютно убежден, что дети совершают огромное количество добрых поступков. Потому, что им априори нравится делать добро, ничего не требуя взамен.

И мне кажется, что они это делают чаще, чем взрослые. Просто мы не всегда замечаем.

Виталий Рождаев