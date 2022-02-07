Польша обвинила белорусских пограничников в стрельбе на границе

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной. Периодически слышна стрельба, заявили в Пограничной службе Польши.

«В Крынках (рядом с белорусской границей — ред.) были слышны и видны выстрелы из сигнального пистолета… Такого типа провокации происходят постоянно», — рассказала пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, ее цитирует «Корреспондент.net».

По ее словам, ситуация на границе является ненормальной. В этом году уже зафиксировано 1,1 тыс. попыток нелегального пересечения границы, в то время как в прошлом году за тот же период не было зафиксировано ни одного случая, отметила Михальская.

Она добавила, что в ночь на 6 февраля на границе задержали пятерых граждан Йемена, которые пытались нелегально пробраться в Польшу. В Белоруссию они прилетели из России.