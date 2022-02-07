«Основание» Азимова — стоит ли смотреть

Признаюсь честно, я не любитель Азимова. С одной стороны его произведения вроде бы как логичны, но с другой стороны, присутствует в них для меня какой-то необъяснимый изъян, который ломает восприятие.
Но тем не менее, посмотрел «Основание» от Apple TV.
Сериал снят хорошо, масштабно, возможно даже понравится почитателям Азимова.
Мне он показался средним. Причина все же в том, что очень шаблонно для научной точки зрения.
Миллионы раз виденные космические корабли и небоскребы будущего, игнорирование различных физических принципов и т.д..
Это не научно-фантастический сериал, это философско-фантастический сериал. Плюс к тому же, мы видим будущее феодального типа. Проходит больше 12 тысяч лет, а мир все там же, где был в позднем средневековье по восприятию и структуре общества.
А это нагоняет тоску.
К тому же, у Азимова базис все таки глубже.
Но сюжетная идея вызывает дискуссию.
Точнее идея возможности математического предсказания отдаленного будущего полностью противоречит самой идее математики как мне представляется. А с точки зрения квантовой физики она приобретает даже скорее обратное значение.
Идея детального математического прогнозирования вряд ли в реальном мире может быть реализована, потому что любой прогноз никогда не имеет полноты.
Еще в 1930 Курт Гёдель описал, что непротиворечивость аксиом арифметики нельзя доказать, исходя из самих аксиом арифметики (если только арифметика не является на самом деле противоречивой). В сложных системах отрытого типа доказательства не будут иметь надежной основы подтверждения прогнозов, поскольку сам базис прогноза не имеет необходимой полноты.
А в квантовой физике даже простой прогноз зависит от координатной точки отсчета.
Так что для меня, например сама книга да фильм не представляют интереса, кроме как в технике написания или съемки.
Но рекомендую — на один раз.
Виталий Рождаев
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