Впавшая в детство старушка Пугачева обескуражила новым образом Большие деньги на Goxbet » Организаторы «Золотой Малины» создали для Брюса Уиллиса создали отдельную категорию с худшими фильмами Организаторы «Золотой малины» представили список номинантов на свою антипремию. Брюс Уиллис, который сыграл сразу в нескольких низкооценённых боевиках, получил отдельную категорию. На статуэтки также претендуют Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере «Полночь на злаковом поле». Среди худших фильмов выделили мюзикл «Диана», «Бесконечность» с Марком Уолбергом, «Космический джем 2» и «Женщину в окне». Номинанты на антипремию «Золотая малина-2022» Худший фильм «Диана»

«Бесконечность»

«Космический джем 2»

«Женщина в окне»

«Карен» Худший актёр Скотт Иствуд — «Опасный»

Ро Хартрампф — «Диана»

Леброн Джеймс — «Космический джем 2»

Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»

Марк Уолберг — «Бесконечность» Худшая актриса Эми Адамс — «Женщина в окне»

Джина де Ваал — «Диана»

Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»

Тэрин Мэннинг — «Карен»

Руби Роуз — «Ангел мести» Худшая актриса второго плана Эми Адамс — «Дорогой Эван Хансен»

Софи Куксон — «Бесконечность»

Эрин Дэйви — «Диана»

Джуди Кэй — «Диана»

Тэрин Мэннинг — «Каждый последний из них» Худший актёр второго плана Бен Аффлек — «Последняя дуэль»

Ник Кэннон — «Ограбление по-джентльменски»

Мэл Гибсон — «Опасный»

Гарет Киган — «Диана» Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года «Американская осада»

«Преступный квест»

«Звёздный рубеж»

«Тупик»

«Крепость»

«Полночь на злаковом поле»

«За гранью жизни»

«Выжить в игре» Худший экранный дуэт Любой актёр и музыкальный номер — «Диана»

Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — «Космический джем 2»

Джаред Лето, или его семи килограммовое латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент — «Дом Гуччи»

Бен Платт и любой другой актёр, который ведёт себя так, будто пение Платта 24 на 7 — это нормально — «Дорогой Эван Хансен»

Том и Джерри — «Том и Джерри» Худший ремейк, сиквел или плагиат «Том и Джерри»

«Карен» (непреднамеренный ремейк фильма про Круэллу де Виль)

«Космический джем 2»

«Женщина в окне» (плагиат «Окна во двор»)

«Афера Оливера Твиста» (рэп-ремейк «Приключений Оливера Твиста») Худший режиссёр Кристофер Эшли — «Диана»

Стивен Чбоски — «Дорогой Эван Хансен»

Коук Дэниелс — «Карен»

Ренни Харлин — «Ограбление по-джентльменски»

Джо Райт — «Женщина в окне» Худший сценарий «Диана»

«Карен»

«Ограбление по-джентльменски»

«Афера Оливера Твиста»

«Женщина в окне» Победителей антипремии объявят 26 марта — в ночь перед «Оскаром-2022».