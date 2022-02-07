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Организаторы «Золотой Малины» создали для Брюса Уиллиса создали отдельную категорию с худшими фильмами

Организаторы «Золотой малины» представили список номинантов на свою антипремию. Брюс Уиллис, который сыграл сразу в нескольких низкооценённых боевиках, получил отдельную категорию.

На статуэтки также претендуют Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере «Полночь на злаковом поле».

Среди худших фильмов выделили мюзикл «Диана», «Бесконечность» с Марком Уолбергом, «Космический джем 2» и «Женщину в окне».

Номинанты на антипремию «Золотая малина-2022»
Худший фильм
  • «Диана»
  • «Бесконечность»
  • «Космический джем 2»
  • «Женщина в окне»
  • «Карен»
Худший актёр
  • Скотт Иствуд — «Опасный»
  • Ро Хартрампф — «Диана»
  • Леброн Джеймс — «Космический джем 2»
  • Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»
  • Марк Уолберг — «Бесконечность»
Худшая актриса
  • Эми Адамс — «Женщина в окне»
  • Джина де Ваал — «Диана»
  • Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»
  • Тэрин Мэннинг — «Карен»
  • Руби Роуз — «Ангел мести»
Худшая актриса второго плана
  • Эми Адамс — «Дорогой Эван Хансен»
  • Софи Куксон — «Бесконечность»
  • Эрин Дэйви — «Диана»
  • Джуди Кэй — «Диана»
  • Тэрин Мэннинг — «Каждый последний из них»
Худший актёр второго плана
  • Бен Аффлек — «Последняя дуэль»
  • Ник Кэннон — «Ограбление по-джентльменски»
  • Мэл Гибсон — «Опасный»
  • Гарет Киган — «Диана»
Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
  • «Американская осада»
  • «Преступный квест»
  • «Звёздный рубеж»
  • «Тупик»
  • «Крепость»
  • «Полночь на злаковом поле»
  • «За гранью жизни»
  • «Выжить в игре»
Худший экранный дуэт
  • Любой актёр и музыкальный номер — «Диана»
  • Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — «Космический джем 2»
  • Джаред Лето, или его семи килограммовое латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент — «Дом Гуччи»
  • Бен Платт и любой другой актёр, который ведёт себя так, будто пение Платта 24 на 7 — это нормально — «Дорогой Эван Хансен»
  • Том и Джерри — «Том и Джерри»
Худший ремейк, сиквел или плагиат
  • «Том и Джерри»
  • «Карен» (непреднамеренный ремейк фильма про Круэллу де Виль)
  • «Космический джем 2»
  • «Женщина в окне» (плагиат «Окна во двор»)
  • «Афера Оливера Твиста» (рэп-ремейк «Приключений Оливера Твиста»)
Худший режиссёр
  • Кристофер Эшли — «Диана»
  • Стивен Чбоски — «Дорогой Эван Хансен»
  • Коук Дэниелс — «Карен»
  • Ренни Харлин — «Ограбление по-джентльменски»
  • Джо Райт — «Женщина в окне»
Худший сценарий
  • «Диана»
  • «Карен»
  • «Ограбление по-джентльменски»
  • «Афера Оливера Твиста»
  • «Женщина в окне»

Победителей антипремии объявят 26 марта — в ночь перед «Оскаром-2022».

7 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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