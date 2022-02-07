Организаторы «Золотой Малины» создали для Брюса Уиллиса создали отдельную категорию с худшими фильмами

Организаторы «Золотой малины» представили список номинантов на свою антипремию. Брюс Уиллис, который сыграл сразу в нескольких низкооценённых боевиках, получил отдельную категорию.
На статуэтки также претендуют Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере «Полночь на злаковом поле».
Среди худших фильмов выделили мюзикл «Диана», «Бесконечность» с Марком Уолбергом, «Космический джем 2» и «Женщину в окне».
Номинанты на антипремию «Золотая малина-2022»
Худший фильм
- «Диана»
- «Бесконечность»
- «Космический джем 2»
- «Женщина в окне»
- «Карен»
Худший актёр
- Скотт Иствуд — «Опасный»
- Ро Хартрампф — «Диана»
- Леброн Джеймс — «Космический джем 2»
- Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»
- Марк Уолберг — «Бесконечность»
Худшая актриса
- Эми Адамс — «Женщина в окне»
- Джина де Ваал — «Диана»
- Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»
- Тэрин Мэннинг — «Карен»
- Руби Роуз — «Ангел мести»
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс — «Дорогой Эван Хансен»
- Софи Куксон — «Бесконечность»
- Эрин Дэйви — «Диана»
- Джуди Кэй — «Диана»
- Тэрин Мэннинг — «Каждый последний из них»
Худший актёр второго плана
- Бен Аффлек — «Последняя дуэль»
- Ник Кэннон — «Ограбление по-джентльменски»
- Мэл Гибсон — «Опасный»
- Гарет Киган — «Диана»
Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
- «Американская осада»
- «Преступный квест»
- «Звёздный рубеж»
- «Тупик»
- «Крепость»
- «Полночь на злаковом поле»
- «За гранью жизни»
- «Выжить в игре»
Худший экранный дуэт
- Любой актёр и музыкальный номер — «Диана»
- Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — «Космический джем 2»
- Джаред Лето, или его семи килограммовое латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент — «Дом Гуччи»
- Бен Платт и любой другой актёр, который ведёт себя так, будто пение Платта 24 на 7 — это нормально — «Дорогой Эван Хансен»
- Том и Джерри — «Том и Джерри»
Худший ремейк, сиквел или плагиат
- «Том и Джерри»
- «Карен» (непреднамеренный ремейк фильма про Круэллу де Виль)
- «Космический джем 2»
- «Женщина в окне» (плагиат «Окна во двор»)
- «Афера Оливера Твиста» (рэп-ремейк «Приключений Оливера Твиста»)
Худший режиссёр
- Кристофер Эшли — «Диана»
- Стивен Чбоски — «Дорогой Эван Хансен»
- Коук Дэниелс — «Карен»
- Ренни Харлин — «Ограбление по-джентльменски»
- Джо Райт — «Женщина в окне»
Худший сценарий
- «Диана»
- «Карен»
- «Ограбление по-джентльменски»
- «Афера Оливера Твиста»
- «Женщина в окне»
Победителей антипремии объявят 26 марта — в ночь перед «Оскаром-2022».
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