Мэтта Дэймона раскритиковали за рекламу криптовалют

Американский актер Мэтт Дэймон снялся в рекламе сайта по обмену криптовалют. Ролик появился в сети под конец 2021 года, но вирусным стал только сейчас — его начали активно критиковать.

Так, в 60-секундном видео актер идет по музею храбрости, где показали открытия и подвиги известных истории личностей.

— В эти моменты истины, эти мужчины и женщины — эти простые смертные, такие же как ты и я. Они успокаивают свой разум и укрепляют свои нервы тремя простыми словами — удача сопутствует смелым, — говорит Дэймон в рекламе.

Общество раскритиковало рекламу со звездой. В ней приложение для криптовалют и NFT сравнивают с изобретением самолета. В социальных сетях и СМИ ролик активно высмеивают за неуместное присутствие Дэймона, а также за подстрекание к риску собственными сбережениями в нестабильный период рынка.

Под видео пользователи также оставили свои мысли:

Это может быть первый рекламный ролик, который я видел, где название бренда было кульминацией.

Я никогда не слышал, чтобы мой брат так сильно смеялся над трейлером/рекламой в кинотеатрах. Мы думали, что это грандиозная реклама SpaceX или даже NASA.

Ах да, восхождение на Эверест очень похоже на покупку криптовалюты в интернете, спасибо Мэтту Деймону.

Это напоминает другие слова, которые шептали еще до римлян: Глупец и его деньги скоро расстанутся.

Быть храбрым может быть полезно в определенных жизненных ситуациях, но когда дело доходит до инвестиций, это может быть опасно, если вы не профессионал.

Многих эта реклама также может просто сбить с толку. Большинство людей не понимают, что такое криптовалюта, и, возможно, никогда не слышали о Crypto.com. Сервис запустили еще в 2016 году — количество пользователей уже превысило 10 млн человек.