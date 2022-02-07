Канье Уэст может подать в суд на Ким Кардашьян

Канье Уэст после развода решил позаботиться о детях, которых теперь опекает Ким Кардашьян. Рэпер уверяет, что его восьмилетнюю дочь Норт снимают в TikTok против ее воли.

«Если действия в интернете, по мнению одного из родителей, безнравственны, разрушают его [ребенка — Прим. ред.] психику, отнимают у него время, то родитель имеет право обратиться в суд.

Безусловно, там очень разумные и рациональные судьи. Если он обратится в суд и выиграет — это будет прецедент, он равен закону. На него позже можно будет ссылаться», — заверил специалист.