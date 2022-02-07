Как фильм «Чужой» появился из надувного мяча

На фотографии то место, откуда растут ноги у фильма «Чужой».

А шваброй этот (мяч с ногами) чучело гоняет Дэн О’беннон, будущий сценарист известной франшизы.

Чувак, похожий на громозеку попадает в смешные ситуации с психованным пришельцем на космическом корабле.

Фильм Джона Карпентера «Темная Звезда» имел бюджет 60 тыс. долларов и снимался большей частью в гараже у Карпентера.

И неожиданно получил признание.

Дэн О’беннон, окрыленный успехом и идеями, зачем-то поехал в Париж, где собирался с Алесандро Ходоровским снять «Дюну» (и слава Богу, что они ее не сняли).

Закончилось все тем, что он, промотав все деньги вернулся в Лос-Анджелес понимая, что нечем даже платить за квартиру, взялся за первое попавшееся — сценарий для ужастика на волне популярности первых фильмов своего друга — Карпентера.

Так был высосан из пальца сюжет на два с половиной часа, в основе которого 25-минутаня сцена без особого содержания в квартирнике.

На студии ХХ-Fox, из-за сценарного голода на триллеры решили — «Ну давайте возьмем хоть эту гадость».

Режиссером назначили «ну давайте возьмем хоть этого парня, все равно терять нечего».

Через год Дэн О’беннон проснулся знаменитым.

В его активе такие знаменитые сценарии как:

Голубой Гром, все «Чужие» и отличная экранизация «Вспомнить все» с Шварцом от гениального Поля Верхувена.

Виталий Рождаев