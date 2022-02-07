Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини зустрілися з військовими ЗСУ в прифронтовій зоні

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини – Александр Шалленберг, Ян Ліпавський та Іван Корчок – прибули в Україну зі спільним візитом та відвідали прифронтову зону на Донбасі й зустрілися з українськими військовими.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 7 лютого, фото й відео з поїздки опублікував посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За словами дипломата, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

Він також оприлюднив фото зустрічі міністрів, одягнених у бронежилети і шоломи, з українськими військовослужбовцями.

Це – це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

Після поїздки на схід міністри проведуть переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.