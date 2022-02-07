Джонни Депп сыграет короля Людовика XV

Опальный голливудский актер Джонни Депп нашел себе новую работу. Он сыграет короля Людовика XV в драме французского режиссера Майвенн, создавшей фильм «Мой король». Название, как и содержание картины, пока держатся в секрете.

Съемки будут проходить в течение трех месяцев на натуре в парижских достопримечательностях, в основном в Версальском дворце. Майвенн сыграет главную роль графини Жанны Дюбарри, которая была последней любовницей Людовика XV, правившего 59 лет. Она была крайне непопулярна в народе и считалась одним из символов «преступлений бывшего режима» во время Французской революции. Была осуждена и казнена на гильотине.

Считается, что именно для Дюбарри по заказу Людовика было изготовлено поистине бесценное бриллиантовое ожерелье, которое стало в дальнейшем причиной скандального судебного процесса, потрясшего основы французской монархии.

Отметим, что, несмотря на то, что он потерял расположение Голливуда после обвинений в домашнем насилии и дела о клевете против британского таблоида The Sun, Депп не столкнулся с большой негативной реакцией в Европе. Недавно он получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне. Депп также был отмечен на Американском кинофестивале в Довиле, во французской Нормандии.