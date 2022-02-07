В Германии начнут выращивать специальный свиней для пересадки сердца людям В ЕС массовая кибератака на нефтяные терминалы — подозревают Россию » CША предупредили об «открытом окне» для вторжения России в Украину Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью американским СМИ, что вторжение российских войск на Украину может произойти в любой момент. «Окно открылось. Теперь Россия может начать военные действия против Украины в любой день, — сказал Салливан в воскресенье в эфире телеканала Fox News. — Либо это может произойти в течение двух недель, начиная с сегодняшнего дня. Или вместо этого Россия может отдать предпочтение дипломатическому пути». В последние недели западные страны говорят о беспрецедентной концентрации российских войск на границах Украины. В течение выходных американские чиновники заявили, что Россия уже собрала 70% военного потенциала, необходимого для вторжения. По данным США, на которые ссылаются журналисты, только за последние две недели Москва увеличила число батальонных тактических групп в приграничных районах с 60 до 83 — в каждой из них от 750 до 1 тыс. военных. Таким образом общее число российских военных на границах Украины западные страны оценивают более чем в 100 тысяч.