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Большинство граждан Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО

Почти половина (45%) участников опроса, организованного финским изданием Maaseudun Tulevaisuus, поддержало бы вступление Финляндии в НАТО, при условии что такое решение одобрит руководство страны. Об этом сообщает телеканал Yle.

При этом каждый третий участник опроса говорит «нет» (таким образом, большинство за сторонниками вхождения в альянс), каждый четвертый житель нейтральной страны не определился со своей позицией.

Месяц назад аналогичные опросы провели газета Helsingin Sanomat и новостная служба телеканала MTV. За этот срок увеличилось количество как сторонников вступления в НАТО, так и граждан, которые не определились со своей позицией.

7 февраля, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости
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