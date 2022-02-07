Большинство граждан Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО

Почти половина (45%) участников опроса, организованного финским изданием Maaseudun Tulevaisuus, поддержало бы вступление Финляндии в НАТО, при условии что такое решение одобрит руководство страны. Об этом сообщает телеканал Yle.

При этом каждый третий участник опроса говорит «нет» (таким образом, большинство за сторонниками вхождения в альянс), каждый четвертый житель нейтральной страны не определился со своей позицией.

Месяц назад аналогичные опросы провели газета Helsingin Sanomat и новостная служба телеканала MTV. За этот срок увеличилось количество как сторонников вступления в НАТО, так и граждан, которые не определились со своей позицией.