«Руки прочь от киноклуба». Или аниме-сериалы новой волны. Джонни Депп сыграет короля Людовика XV » Аниме и рейтинги 2022 года Отдельно о рейтингах аниме.Что сейчас самое рейтинговое в Онгоинг-сериалах (тех, что идут в прокате и в процессе съемки)? Ну есть несколько разных работ, однако давайте возьмем что-то легкое и воздушное. Как оказалось 18+, и в Японии и в переводе. «Эта фарфоровая кукла влюбилась» или Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru» И тут мы попадаем в область «взрослого» подросткового аниме, которое в Азии популярно со страшной силой. Хочу на этом акцентировать внимание. Дело в том, что о направлениях жанра «повседневность» с максимальной сексуализацией (но не эротика) у нас большинству известно мало, но мангака (это увлеченные мангами) и анимешники как раз представляют собой огромную аудиторию как во время ивентов, та и в целом. Сам сериал пока имеет только 6 серий, но уже срывает крыши многих любителей жанра от 16 и 30 лет. Фильм легкий, сюжет простой, местами как смесь «Беверли-хиллс» ииии…, ну не знаю даже, «Красавица и чудовище». Сложно рассказать не посмотрев. Здесь не стоит ожидать большой глубины и смыслов, он подкупает именно своей легкостью. Но в рамках жанра это что-то бомбезное. Такой себе ситком про любовь с комедией, легким намеком на эротику и драмой в одном флаконе. Если бы Пэрис Хилтон имела IQ повыше и грудь 3+, то это была бы главная героиня. «Вакана Годзё — неприметный и стеснительный старшеклассник с золотыми руками, который мечтает научиться мастерить традиционных японских кукол. Марин Китагава — девушка сногсшибательной красоты, которая лучится позитивом и притягивает к себе людей. Они совершенно разные, но в один прекрасный миг их связывает косплей! Он станет ее надежным другом и создаст для красавицы, которую тайком любит настоящие шедевры.» Ну что может быть лучше для ми-ми-ми просмотра!! Также вы увидите кухню ивентов на комиконах как бы немного изнутри. Рекомендую для ознакомления со стилем, как лучший пример с детьми старше 16 лет. Больше будет интересен девочкам (хотя, кто знает).

ПС — предупреждаю, у некоторых девушек сериал вызывает противоречивые чувства, в виде с одной стороны умиления, с другой стороны легкой печали от того, что здесь все слишком уж гламурно-хорошо и как-то выглядит как «мир, в которым мы может быть хотели жить, но потеряли» Рейтинг — 9/10 Виталий Рождаев