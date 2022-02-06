Кэти Перри оскандалилась из-за тестов на ковид

Американская поп-икона любит не только целовать девушек, но и хвастаться яркими нарядами, которых не увидишь у других звезд. На этот раз Кэти Перри примерила необычные сережки, вызвав возмущение антиваксеров. Казалось бы, где связь?
А дело все в том, что сережки эти — просто стилизованные тесты на коронавирус. Аксессуар придумала испанская художница, а Перри стала первой моделью, на которой девушка показала новинку.
Портал PopCornNews попросил персонального стилиста Наталью Родионову оценить серьги, и реакция оказалась неожиданной:
Источник: Instagram rrakkata
«Куда катится мир! Это явно пропаганда противоковидных мер, от которых все уже устали! Не думаю, что такое украшение войдет в массы. Серьги-скрепки или цветы станут более приятным аксессуаром, который многие возьмут на вооружение!».
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