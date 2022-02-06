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Глава Еврокомиссии и генсек НАТО пригрозили России «жесткими санкциями» в ответ на агрессию

Любая агрессия со стороны России будет встречена санкциями и твердым ответом. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после беседы с генсеком НАТО.

«Хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение будет найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями», — написала фон дер Ляйен в Twitter, заявив о «тесной координации подготовки и реагирования на наращивание Россией военных сил и ее дестабилизирующие действия».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что после беседы с главой Еврокомиссии о наращивании Россией военных сил вокруг Украины условлено «поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции». Пост он также опубликовал в Twitter.

6 февраля, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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