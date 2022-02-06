«Джокер» получит долгожданный сиквел

Вышедший в 2019 году «Джокер» с Хоакином Фениксом наделал много шума. Картина о психопате была противоречиво воспринята критиками, однако смогла собрать кассу в миллиард долларов.

После выхода «Джокера» немало говорилось о том, что фильм получит продолжение, и оно находится в разработке у Warner Brothers. Однако последние пару лет данная тема не затрагивалась, пока накануне не появились новые подробности сиквела.

Издание Heroic Hollywood со ссылкой на инсайдера сообщило, что «Джокер 2» увидит свет. По данным информатора, WB уже имеет первый черновик сценария фильма. Сюжет проекта не раскрывается, но история затронет психиатрическую лечебницу Аркхем.

Что до сроков выхода картины, ожидается, что ее съемки начнутся в 2023 году, и в этом же году может состояться ее релиз. Вернется ли Феникс к роли Джокера, или его сыграет кто-то другой, пока не известно.