Миру предрекли острый дефицит кофе в 2022 году США предрекли Китаю проблемы из-за дестабилизации ситуации в Европе » Трамп объяснил причины падения популярности Facebook Бывший президент США Дональд Трамп объяснил причины падения популярности Facebook. Он связал снижение аудитории связано с усталостью людей от предвзятых соцсетей. «Большие новости, что впервые сократилось ежедневное число пользователей Facebook, люди устали от предвзятых соцсетей вроде Twitter и Facebook, и статистика подтверждает это!» — подчеркнул экс-лидер. Ранее стало известно, что основатель Meta, головной компании Facebook, Марк Цукерберг лишился значительной части своего дохода после того, как Meta потеряла более 24 процентов своей стоимости. Это стало рекордным суточным падением стоимости в истории фондового рынка США. Обвал произошел после отчета компании, где говорилось о снижении числа активных пользователей и выручке ниже прогнозов