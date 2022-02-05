США предрекли Китаю проблемы из-за дестабилизации ситуации в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге с журналистами предрекла возникновение проблем у Китая в случае продолжения дестабилизации ситуации в Европе. По ее словам, нынешние события вредят интересам Пекина.

Она отметила, что США поддерживают с Китаем контакты на высоком уровне. Также Псаки добавила, что страны обсуждают актуальную международную повестку дня и возникающие вызовы, в частности нынешнюю ситуацию вокруг Украины.

«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — заявила она.