Создатель «Паразитов» назвал любимые фильмы, которые его поразили в 2021 году

Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо поделился списком любимых фильмов, которые он просмотрел в 2021 году. Среди них – комедия в жанре политической сатиры «Не смотрите вверх», лучшая лента по версии критиков США «Сядь за руль моей машины» и анимационный научно-фантастический комедийный фильм «Митчеллы против Машин».

Кроме фильмов, которые вышли в 2021 году, режиссер назвал ленту «Счастливый час» 2015 года. Пон Чжун Хо сказал, что это «один из лучших проектов».

«Не смотрите вверх»

По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования понимают, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако, герои не сдаются.

«Сядь за руль моей машины»

В японской драме речь идет о театральном режиссере и актере Хиросиме. Чтобы лучше организовать весь процесс, ему предлагают услуги женщины-водителя Мисаки (Токо). Парень и девушка влюбляются, делятся своим травматическим опытом и стараются изменить свою жизнь к лучшему.

«Митчеллы против машин»

Научно-фантастическая анимационная комедия рассказывает о неудачном семейном отдыхе и спасении мира от апокалипсиса. По сюжету, семья Митчелл переживает кризис в отношениях. Они планируют совместный семейный отдых, который им необходимо провести вместе. Ведь дочь Кэти вскоре отправится учиться в колледж. Семья выезжает на природу. Правда, в это время в мире начинается настоящая революция машин, а Митчеллам вместо отдыха придется присоединиться к неравному противостоянию с мятежными компьютерами!

Другие проекты, которые понравились режиссеру:

Документальная лента «Побег» Flee, 2021 год;

Драма «Закат солнца» Sundown, 2021 год;

Драматический фильм «Вас не было на месте», 2019 год;

Художественная лента «Событие» Happening (L’événement), 2021 год.