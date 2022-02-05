Кремль планує поставити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави з РФ та Білоруссю

Про це йдеться в публікації Bild.

Німецьке видання, з посиланням на звіт зовнішньої розвідки ФРН, стверджує, що Росія підготувала плани дій в Україні на випадок вторгнення.

За даними Bild, російська армія після вторгнення в Україну розраховує знищити українські війська в польових умовах, а потім — взяти в осаду великі міста та активізувати розміщені в них агентурні осередки.

У них буде завдання створити проросійське керівництво, яке б домовилося про капітуляцію та здачу міст. Після отримання контролю над усіма великими містами, Росія нібито створить «народну раду» з представників, які пройшли відбір спецслужб. Цей орган дозволив би створити в Україні маріонетковий уряд. За інформацією Bild, ФСБ зараз готує проросійські групи для розгортання в Україні.

Встановлений Росією маріонетковий уряд України, як стверджує видання, оголосить надзвичайний стан та створить систему таборів для незгодних мешканців країни. Перед ним також буде поставлено завдання «створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії». Підсумком має стати Союзна держава з місцевими маріонетковими режимами, за радянською системою.

Повномасштабне вторгнення, за твердженням Bild, може статися вже в лютому, але не пізніше за березень, якщо президент Росії Володимир Путін не передумає.

Посольство Росії у ФРН в коментарі Bild назвало подану газетою інформацію «дивною сумішшю спекуляцій та чуток» і відмовилося коментувати її.