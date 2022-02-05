Фрэнк Серпико, которого увековечил на экране Ал Пачино, получил медаль за заслуги

85-летний Фрэнк Серпико, бывший нью-йоркский полицейский, получивший всенародную известность после дачи показаний о масштабной коррупции в полиции города, спустя полвека награжден именной медалью и дипломом о признании его заслуг.

В декабре 1971 года Серпико дал показания назначенной мэром Джоном Линдси комиссии по расследованию коррупции в нью-йоркской полиции, нарушив распространенную среди полицейских т. н. «стену молчания»: практику взаимной поддержки, когда полицейские, попавшие в неудобную ситуацию из-за нарушения служебного долга, неофициально поддерживали друг друга, отказывались давать показания против собратьев по профессии, и т. д.

Снятый в 1973 году кинофильм «Серпико», где роль Фрэнка сыграл тогда уже знаменитый Ал Пачино, в одночасье сделал полицейского, который к тому же получил тяжелое ранение при исполнении обязанностей, знаменитостью. История разоблачения коррупции в полиции Нью-Йорка, взятая за основу авторами фильма, была также описана в книге Питера Мааса.

В интервью, данном в декабре изданию Daily News, Серпико заявил, что тогда, в 70-х, рассказывал на слушаниях правду, и «каждое слово исходило от сердца». Фрэнк добавил, что медаль, которой его наградили в 1972 году, не сопровождалась торжественной церемонией и традиционным вручением сопроводительного удостоверения – настолько двойственно отнеслись к его разоблачительным поступкам сослуживцы и начальство.

Тем не менее, нынешний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс – сам бывший полицейский – отметил, что храбрость Серпико «вдохновила меня самого на карьеру в правоохранительных органах». «Фрэнк, мы позаботимся, чтобы ты получил свою медаль», – сказал мэр.

Из-за полученного ранения Фрэнку Серпико пришлось уволиться из рядов полиции, но он все эти годы продолжал вносить вклад в дело борьбы с коррупцией и поддерживал сограждан, отстаивавших, как и он, идеалы честности и законности. Так, в 2017 году Серпико поддержал протест звезды НФЛ Колина Каперника, начавшего движение протеста против расизма в американском футболе.