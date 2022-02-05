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Bloomberg помилково опублікував заголовок про початок вторгнення Росії до України

Росія перекинула на Донбас

Про це повідомляє Bloomberg.

На стрічці новин на сайті Bloomberg протягом деякого часу був присутній заголовок: «Росія нападає на Україну». Агентство визнало помилку та оголосило про розслідування інциденту. У Bloomberg пояснили, що готують чернетки заголовків на різні випадки.

«Ми заздалегідь готуємо заголовки для багатьох сценаріїв. Сьогодні близько 4 години вечора за північноамериканським східним часом на нашому сайті був випадково опублікований заголовок «Росія нападає на Україну». Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок було прибрано, і ми розслідуємо причину того, що сталося», — йдеться у повідомленні Bloomberg.

Посилання було доступне протягом більш ніж півгодини, при спробі зайти на нього висвічувалася помилка сервера (HTTP 500). Помилковий заголовок не був доступний на закритій стрічці новин Bloomberg, якою користуються інші ЗМІ.

5 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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