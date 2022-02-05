Аргентина просит своих граждан выкинуть купленный недавно кокаин — от него массово умирают

После того как в Аргентине 12 человек насмерть отравились кокаином, местные власти попросили граждан выкинуть приобретенный в последние два дня наркотик, поскольку он может оказаться из «отравленной» партии. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, как минимум 84 человек сейчас находится в реанимации, и количество жертв, вероятно, будет увеличиваться.

Как сообщили местные медики, кокаин, разбавленный каким-то токсичным веществом, вызывает смертельную остановку сердца и дыхания менее чем за час. Часть пациентов умерли от передозировки у себя дома в одиночестве. В местных новостях и соцсетях показывали видео с людьми, которые «бились в конвульсиях», когда их родственники подвозили их в больницы на своих автомобилях. Большинство жертв — мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

В связи с эти власти просят аргентинцев не употреблять кокаин, который они могли купить за последние два дня.

По предварительным данным, все дозы, вызвавшие отравление, были куплены у одного поставщика в Трес де Фебреро. После инцидента в регионе начались рейды, изъятые в ходе рейдов наркотики сравнивают с теми, которые употребляли жертвы, чтобы установить их источник.