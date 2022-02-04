«Звездный путь» ляжет в основу нового сериала

Paramount+ планирует расширение вселенной «Звездного пути». Стриминговый сервис займется разработкой проекта, который несколько отклонится от основной темы «Стар Трека», чтобы сосредоточить внимание зрителя на других персонажах.
Сроки начала съемок и выхода нового проекта по «Звездному пути» пока не озвучиваются. Известно, что за производство спин-оффа отвечает компания ViacomCBS, а также куратор всей ТВ-ветки «Стар Трека» Алекс Куртцман. Творческий процесс будет контролировать Гайя Виола, передает Deadline.
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