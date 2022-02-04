«Звездный путь» ляжет в основу нового сериала

Paramount+ планирует расширение вселенной «Звездного пути». Стриминговый сервис займется разработкой проекта, который несколько отклонится от основной темы «Стар Трека», чтобы сосредоточить внимание зрителя на других персонажах.

Проект под названием «Академия Звездного флота» расскажет о ее курсантах. Сериал покажет подготовку учеников колледжа к службе в космических силах Объединенной Федерации планет.

Сроки начала съемок и выхода нового проекта по «Звездному пути» пока не озвучиваются. Известно, что за производство спин-оффа отвечает компания ViacomCBS, а также куратор всей ТВ-ветки «Стар Трека» Алекс Куртцман. Творческий процесс будет контролировать Гайя Виола, передает Deadline.