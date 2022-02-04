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Продолжение «Секса в большом городе» получит второй сезон

Паркер согласна: сериал «И просто так» может получить второй сезон

Вышедший в конце прошлого года сериал «И просто так» наделал много шумихи, но и порадовал поклонников «Секса в большом городе», ведь новое шоу показало им, что стало с полюбившимися им героям. Так или иначе, проект ответил не на все вопросы, а потому вполне логичны разговоры о его продлении, и есть надежда, что оно появится.

«Мы сделали то, что было трудно сделать. То есть взяли что-то знакомое и сделали это новым», — сказал Кинг.

Когда шоураннер спросил у Паркер, хотела ли бы она сделать еще что-то, она ответила: «Определенно, да».

По словам актрисы, чтобы обсудить продолжение работы в проекте, ей и Кингу нужно разобраться с расписанием каждого.

«Хорошо, когда мы будем говорить об этом? — спросила Паркер у шоураннера. — Потому что есть календарь, и вы не хотите, чтобы прошло слишком много времени. Чувствуется, что есть импульс».

4 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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