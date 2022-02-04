Продолжение «Секса в большом городе» получит второй сезон

Вышедший в конце прошлого года сериал «И просто так» наделал много шумихи, но и порадовал поклонников «Секса в большом городе», ведь новое шоу показало им, что стало с полюбившимися им героям. Так или иначе, проект ответил не на все вопросы, а потому вполне логичны разговоры о его продлении, и есть надежда, что оно появится.

На данный момент второй сезон «И просто так» официально не заявлен, однако накануне издание Variety провело интервью с шоураннером сериала Маклом Патриком Кингом и Сарой Джессикой Паркер, которые вдохновлены работать дальше в рамках шоу.

«Мы сделали то, что было трудно сделать. То есть взяли что-то знакомое и сделали это новым», — сказал Кинг.

Когда шоураннер спросил у Паркер, хотела ли бы она сделать еще что-то, она ответила: «Определенно, да».

По словам актрисы, чтобы обсудить продолжение работы в проекте, ей и Кингу нужно разобраться с расписанием каждого.