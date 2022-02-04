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На Шварценеггера внезано накинулись экоактивисты

Назвали лицемером: на Шварценеггера накинулись экоактивисты

Арнольд Шварценеггер давно выступает за сохранение окружающей среды, а также крайне озабочен проблемой глобального потепления. Но сколько добра ни делай, все равно найдутся экоактивисты, которым все не так.

«Проблемы, к которым мы попытаемся привлечь внимание во время саммита, требуют срочных решений. Объединившись, мы сможем спасти планету», — написал Арни в Instagram.

Но нашлись те, кто припомнил Шварценеггеру, что саммит в прошлом году он пропустил. Аргументы о пандемии публику не убедили, а потому Арнольда назвали лицемером.

«Считал, что вам небезразлична судьба человечества. Я ждал вашего выступления на конференции в прошлом году», — негодовали поклонники в комментариях.

4 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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