На Шварценеггера внезано накинулись экоактивисты

Арнольд Шварценеггер давно выступает за сохранение окружающей среды, а также крайне озабочен проблемой глобального потепления. Но сколько добра ни делай, все равно найдутся экоактивисты, которым все не так.

Шварценеггер выступит на пятом австрийском климатическом саммите, который состоится 14 июня нынешнего года.

«Проблемы, к которым мы попытаемся привлечь внимание во время саммита, требуют срочных решений. Объединившись, мы сможем спасти планету», — написал Арни в Instagram.

Но нашлись те, кто припомнил Шварценеггеру, что саммит в прошлом году он пропустил. Аргументы о пандемии публику не убедили, а потому Арнольда назвали лицемером.