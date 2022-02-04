Лондон готовит санкции против коррумпированной элиты Казахстана с «золотыми визами»

Эти визы выданы элите Казахстана, которая владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов. Теперь им грозит заморозка активов и запрещение въезда на территорию Соединенного Королевства.

В числе предполагаемых адресатов санкций — зять Назарбаева Тимур Кулибаев, его жена Динара Кулибаева, деловой партнер их семьи Арвинд Тику. Депутаты парламента уверены, что один только Тимур Кулибаев владеет недвижимостью в Великобритании на 60 млн фунтов стерлингов.

В реестр казахстанской элиты также попали директор занимающейся добычей цветных металлов компании KAZ Владимир Ким, уволенный по итогам январских протестов председатель Комитета национальной безопасности республики Карим Масимов, президент холдинга Fincraft Group Кенес Ракишев и другие влиятельные личности.

«Я не могу представить в свободном мире ни одного лидера, известного своей коррупцией настолько, как Нурсултан Назарбаев. О его делах мы в курсе последние 15 лет. Только санкции в отношении казахстанской элиты помогут в борьбе с коррупцией», —заявила депутат парламента Великобритании Маргарет Ходж.