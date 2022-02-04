Кэтрин Винник публично поддержала Украину

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник поддержала Украину на фоне новостей о напряженной военно-политической ситуации.

На личной странице в Instagram звезда поделилась фото возле монумента Родина-Мать, расположенного на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Снимок был сделан во время последнего визита Кэтрин в Киев в августе 2021 года. Актриса позирует в оранжевых брюках, белом топе и кедах. Свой летний образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

– Я за Родину, Украину, – лаконично подписала кадр Кэтрин.

В комментариях украинцы поблагодарили Кэтрин Винник за гражданскую позицию, а пользователи сети из разных уголков мира также выразили свою поддержку Украине.