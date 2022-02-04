 
«  
  »

Кейт Миддлтон вновь оставила Меган Маркл позади

Супругу принца Уильяма назвали самой стильной.

Новый триумф: Кейт Миддлтон вновь оставила Меган Маркл позади

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон умудрилась вновь заткнуть за пояс Меган Маркл. На днях 40-летнюю герцогиню Кембриджскую назвали самой стильной монаршей особой. В этом рейтинге она заняла почетное первое место.

Кейт за последний год трижды сумела поразить аудиторию эффектными образами. Один из них герцогиня продемонстрировала в королевском Альберт-холле на премьере «Джеймса Бонда».

«Кейт делает ставку на простые, но выразительные аутфиты, которые прошли проверку временем. Она поддерживает свой статус иконы стиля», — пояснил представитель исследовательской компании Bed Kingdom.

Опальная Меган в этом списке стала лишь второй — взобраться на эту строчку ей помогло платье, в котором она появилась в интервью у Опры Уинфри.

4 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  