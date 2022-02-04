Кейт Миддлтон вновь оставила Меган Маркл позади

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон умудрилась вновь заткнуть за пояс Меган Маркл. На днях 40-летнюю герцогиню Кембриджскую назвали самой стильной монаршей особой. В этом рейтинге она заняла почетное первое место.

Кейт за последний год трижды сумела поразить аудиторию эффектными образами. Один из них герцогиня продемонстрировала в королевском Альберт-холле на премьере «Джеймса Бонда».

«Кейт делает ставку на простые, но выразительные аутфиты, которые прошли проверку временем. Она поддерживает свой статус иконы стиля», — пояснил представитель исследовательской компании Bed Kingdom.

Опальная Меган в этом списке стала лишь второй — взобраться на эту строчку ей помогло платье, в котором она появилась в интервью у Опры Уинфри.