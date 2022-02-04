Госдеп США: Китай не поможет России смягчить удар санкций — будет больно

Госдепартамент США в четверг предостерег компании Китая и других стран от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае «вторжения» РФ на Украину.

«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — сказал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, экономические и финансовые последствия мер в случае «вторжения» РФ будут «масштабными». «Если Россия думает, что она сможет компенсировать некоторые из этих последствий, смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с КНР, то это не так. В действительности это сделает российскую экономику более хрупкой во многих отношениях. <…> Это поставит российскую экономику в большую зависимость [от экономики КНР] <…>. Это рецепт катастрофы для российской экономики», — заявил Прайс.