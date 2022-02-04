 
 
  »

Госдеп США: Китай не поможет России смягчить удар санкций — будет больно

Госдепартамент США в четверг предостерег компании Китая и других стран от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае «вторжения» РФ на Украину.

«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — сказал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, экономические и финансовые последствия мер в случае «вторжения» РФ будут «масштабными». «Если Россия думает, что она сможет компенсировать некоторые из этих последствий, смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с КНР, то это не так. В действительности это сделает российскую экономику более хрупкой во многих отношениях. <…> Это поставит российскую экономику в большую зависимость [от экономики КНР] <…>. Это рецепт катастрофы для российской экономики», — заявил Прайс.

4 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  