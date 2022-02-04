Глава МИД Украины исключил возможность прямого диалога Киева с Донецком и Луганском

Западные союзники не оказывают на Киев давления в отношении выполнения Минских соглашений на российских условиях, которые противоречат национальным интересам Украины. Об этом вчера вечером в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, «минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях». В их основе, как пояснил министр, лежит «прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.), который нам (Киеву — ред.) навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается», сообщает «Интерфакс».

Напомним, 2 февраля Кулеба дал понять, что украинские власти не собираются предоставлять Донбассу особый статус и право вето.

При этом ранее президент лидер Украины Владимир Зеленский заявлял, что его не устраивают все пункты Минских соглашений, но это «единственный действующий формат».