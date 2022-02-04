Facebook рекордно обвалился в истории американских бирж

Акции Meta Platforms — материнской компании Facebook — рухнули на 26% на открытии торгов в Нью-Йорке после того, как квартальный отчет компании показал прибыль хуже прогнозов и первое за 18 лет сокращение аудитории.Империя Марка Цукерберга, проигрывающая конкуренцию TikTok и населенная «ботами», доля которых, по некоторым оценкам, достигает половины всех аккаунтов, подешевела на 220 млрд долларов — cумму, сопоставимую с годовым ВВП таких стран, как Греция и Португалия..

Обвал капитализации Meta в номинальном выражении стал крупнейшим за всю историю биржевых торгов в США. Он на 40 млрд долларов превысил предыдущий рекорд, установленный Apple 3 сентября 2020 года (180 млрд долларов).

Отчет компании, опубликованный накануне, показал сокращение выручки на 20% и чистую прибыль в размере 3,67 доллара на акцию при прогнозах в 3,84 доллара.

Число активных пользователей в месяц составило 2,91 миллиарда, а ежедневно — 1,929 миллиарда. Оба показателя недотянули до ожиданий, а последний снизился по сравнению с третьим кварталом впервые за всю историю Facebook.

Комментируя цифры, Цукерберг заявил, что рост продаж компании пострадал из-за оттока молодой аудитории, которая ушла к конкурентам. Несмотря на это, он уверен, что Meta спасут инвестиции в видео и виртуальную реальность, которые окупятся, как, например, предыдущие ставки на мобильную рекламу и истории в Instagram.

Впрочем, проблема с аудиторией Facebook может быть куда глубже. В 2019 году Аарон Гринпспен, знающий Цукерберга со времен учебы в Гарварде, опубликовал нашумевший доклад, бросив вызов способности соцсети изменить реальное число своих пользователей.

Гринспен утверждал, что доля фейковых аккаунтов, или «ботов», в Facebook достигает 50%, из-за чего компания существенно переоценивает ключевые показатели вовлеченности. Facebook назвала выводы неверными и активизировала борьбу с «ботами», удаляя больше 2 миллиардов фейковых аккаунтов в квартал.

Два года назад Гринспен называл Facebook «колоссом на глиняных ногах» и предрекал компании судьбу AOL и других рухнувших hi-tech гигантов. Тогда это предположение казалось слишком смелым, но теперь «Настало начало конца Facebook?» — задается вопрос Майкл Натансон, аналитик Moffett.

Раны, полученные компанией, «очень глубоки», считает он. Cам Цукерберг потерял 27 млрд долларов и выбыл из десятки богатейших людей мира из-за обвала акций Meta.