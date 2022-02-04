 
«  
  »

Джозеф Гордон-Левитт и Хлоя Грейс Морец снимутся в триллере о массовом самоубийстве

Джозеф Гордон-Левитт и Хлоя Грейс Морец снимутся в триллере о массовом самоубийстве

Джозеф Гордон-Левитт, которого скоро можно будет увидеть в сериале о компании Uber, а также Хлоя Грейс Морец («Пипец») снимутся в психологическом триллере «Белая ночь» (White Night) о секте Джима Джонса.

Режиссером выступила Анне Севитски («Черное зеркало»).

Сюжет расскажет о событиях, происходивших вокруг культа Джима Джонса. Он известен из-за трагедии, произошедшей в 1978 году. Тогда случилось одно из самых массовых самоубийств в истории, когда Джонс приказал своим последователям выпить яд. В результате погибли 900 человек.

Фильм будет снят по мотивам мемуаров Seductive Poison («Соблазнительный яд») Деборы Лейтон, которая пережила ту трагедию.

Гордон-Левитт исполнит роль Джима Джонса, а Морец — Деборы Лейтон.

4 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  