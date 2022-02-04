Беспилотные грузовики в США начнут выполнять коммерческие рейсы без людей в кабине

Американская компания-разработчик беспилотных грузовиков TuSimple договорилась с Union Pacific Railroad, что будет перевозить ее грузы на полностью беспилотных грузовиках без людей в кабине.

Несколько компаний уже не первый год активно испытывают на американских дорогах общего пользования беспилотные седельные тягачи. Более того, еще в 2016 году беспилотный грузовик Otto впервые совершил коммерческий рейс, перевезя 51 тысячу банок пива в штате Колорадо. Тем не менее, до недавнего времени все поездки грузовых беспилотников проходили с человеком в салоне, который либо сидел непосредственно за рулем, подстраховывая автопилот, либо на пассажирском сиденье с возможностью остановить машину.

В конце декабря TuSimple объявила, что ее грузовик первым в мире совершил полноценный автономный рейс: от начала до конца маршрута машина передвигалась самостоятельно без человека в кабине или удаленного оператора. Теперь компания рассказала, что с тех пор ее тягачи проехали 885 километров в таком режиме, а также о том, что она нашла первого клиента для своих полностью беспилотных грузовиков — этой весной они начнут перевозить грузы для компании Union Pacific Railroad.

Грузовики будут ездить в штате Аризона между городами Тусон и Феникс. Расстояние между центрами городов составляет около 180 километров, но, вероятно, машины будут ездить по тому же маршруту между окраинами городов, что и в декабрьском заезде. Его длина составила 128 километров.

В дальнейшем TuSimple планирует наращивать количество грузовиков и клиентов, чтобы к концу 2023 году стать прибыльной компанией. В частности, она собирается развернуть сеть беспилотных грузоперевозок в «Техасском треугольнике» — густонаселенной части штата Техас, где находятся все пять его крупнейших городов.