BAFTA-2022 объявила номинантов кинопремии

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA-2022 объявила номинантов на эту премию. Торжественная церемония состоится 13 марта.

Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне, в воскресенье, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.

Премия BAFTA является открытой для творцов в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.

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В этом году больше всего номинаций получил фильм «Дюна» (11), второе место занял «В руках пса» (8), третье заняла лента «Белфаст» (6). По 5 номинаций получили картины «007: Не время умирать», «Вестсайдская история», «Лакричная пицца».

Номинанты на премию BAFTA-2022

«Лучший фильм»

«Белфаст»;

«Не смотрите вверх»;

«Дюна»;

«Лакричная пицца»;

«В руках пса».

«Лучший актер»

Адиль Ахтар – «Али и Ава»;

Махершала Али – «Лебединая песня»;

Бенедикт Камбербэтч – «В руках пса»;

Леонардо Ди Каприо – «Не смотрите наверх»;

Стивен Грэм – «Точка кипения»;

Уилл Смит – «Король Ричард».

Лучший актер второго плана

Майк Фейст – «Вестсайдская история»;

Киран Хайндс – «Белфаст»;

Трой Коцур – «CODA: в ритме сердца»;

Вуди Норман – «Давай, давай»;

Джесси Племенс – «В руках пса»;

Коди Смит-Макфи – «В руках пса».

Лучшая актриса

Леди Гага – «Дом Гуччи»;

Алана Хаим – «лакричная пицца»;

Эмилия Джонс – «CODA: в ритме сердца»;

Ренате Реинсве – «Худший человек в мире»;

Джоэнна Скенлен – «После любви»;

Тесса Томпсон – «Прохождение».

«Лучшая актриса второго плана»

Каитриона Белфи – «Белфаст»;

Джесси Бакли – «Незнакомая дочка»;

Ариана Дебозе – «Вестсайдская история»;

Энн Дауд – «Месса»;

Онжаню Эллис – «Король Ричард»;

Рут Негга – «Прохождение».

«Лучший фильм на иностранном языке»

«Сядь за руль моей машины»;

«В руках пса»;

«Параллельная матери»;

Petite Maman;

«Худший человек в мире».

«Лучший документальный фильм»

«Стать Кусто»;

«Корова»;

«Убегать»;

«Спасение»;

«Лето души».

«Лучший мультфильм»

«Энканто»

«Убегать»

«Лука»

«Митчелл против Машин»

«Лучший британский фильм»

«После любви»;

«Али и Ава»;

«Белфаст»;

«Точка кипения»;

«Сирано»;

«Все говорят о Джейми»;

«Дом Гуччи»;

«Прошлой ночью в Сохо»;

«007: Не время умирать»;

«Прохождение».