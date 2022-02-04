BAFTA-2022 объявила номинантов кинопремии

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA-2022 объявила номинантов на эту премию. Торжественная церемония состоится 13 марта.
Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне, в воскресенье, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.
Премия BAFTA является открытой для творцов в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.
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В этом году больше всего номинаций получил фильм «Дюна» (11), второе место занял «В руках пса» (8), третье заняла лента «Белфаст» (6). По 5 номинаций получили картины «007: Не время умирать», «Вестсайдская история», «Лакричная пицца».
Номинанты на премию BAFTA-2022
«Лучший фильм»
«Белфаст»;
«Не смотрите вверх»;
«Дюна»;
«Лакричная пицца»;
«В руках пса».
«Лучший актер»
Адиль Ахтар – «Али и Ава»;
Махершала Али – «Лебединая песня»;
Бенедикт Камбербэтч – «В руках пса»;
Леонардо Ди Каприо – «Не смотрите наверх»;
Стивен Грэм – «Точка кипения»;
Уилл Смит – «Король Ричард».
Лучший актер второго плана
Майк Фейст – «Вестсайдская история»;
Киран Хайндс – «Белфаст»;
Трой Коцур – «CODA: в ритме сердца»;
Вуди Норман – «Давай, давай»;
Джесси Племенс – «В руках пса»;
Коди Смит-Макфи – «В руках пса».
Лучшая актриса
Леди Гага – «Дом Гуччи»;
Алана Хаим – «лакричная пицца»;
Эмилия Джонс – «CODA: в ритме сердца»;
Ренате Реинсве – «Худший человек в мире»;
Джоэнна Скенлен – «После любви»;
Тесса Томпсон – «Прохождение».
«Лучшая актриса второго плана»
Каитриона Белфи – «Белфаст»;
Джесси Бакли – «Незнакомая дочка»;
Ариана Дебозе – «Вестсайдская история»;
Энн Дауд – «Месса»;
Онжаню Эллис – «Король Ричард»;
Рут Негга – «Прохождение».
«Лучший фильм на иностранном языке»
«Сядь за руль моей машины»;
«В руках пса»;
«Параллельная матери»;
Petite Maman;
«Худший человек в мире».
«Лучший документальный фильм»
«Стать Кусто»;
«Корова»;
«Убегать»;
«Спасение»;
«Лето души».
«Лучший мультфильм»
«Энканто»
«Убегать»
«Лука»
«Митчелл против Машин»
«Лучший британский фильм»
«После любви»;
«Али и Ава»;
«Белфаст»;
«Точка кипения»;
«Сирано»;
«Все говорят о Джейми»;
«Дом Гуччи»;
«Прошлой ночью в Сохо»;
«007: Не время умирать»;
«Прохождение».
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