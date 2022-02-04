Автомобильные грузоперевозки: плюсы и минусы

Малогабаритный транспорт считается одним из самых популярных вариантов для перевозки груза. Особенно если вам необходимы услуги переезда квартиры или офиса в пределах одного города. Однако такой способ доставки по всему Израилю выбирают и по причине большей доступности. Стоимость – основной критерий, на который обращают внимание при решении квартирных вопросов. Цена на автоперевозки – одно из ключевых преимуществ, поскольку это бюджетный способ для большинства заказчиков.

К очевидным достоинствам выбора в пользу задействования машины можно отнести возможность быстрой отправки. К примеру, для ж/д и авиаперевозок необходима консолидация груза, а вот грузоперевозки на автомобиле доступны в день обращения в специализированную компанию. Услуги по переезду предусматривают оформление груза, подбор транспортного средства и доставку в место назначения без каких-либо задержек. Это самая мобильная разновидность, поскольку для нее не требуются вокзалы и аэропорты. Работа профессионалов включает в себя доставку имущества клиента до самых дверей.

За что еще выбирают автоперевозки: преимущества

Единственно возможный вариант при необходимости транспортировки на небольшие расстояния.

Универсальность подхода. Машина подбирается таким образом, чтобы вместить все необходимое. Современный автопарк включает в себя специально оборудованные виды транспорта, чтобы перевозить разноплановые грузы.

Мобильность. Такой вариант предпочтителен тем, что может проехать в любом месте. Например, если запланирован переезд в небольшую деревню, расположенную вдали от других транспортных развязок, то автомобиль станет единственно возможным решением.

Кроме того, услуги переезда с помощью машины предусматривают минимум времени на комплектование и саму доставку, отсутствие расходов на промежуточные погрузочно-разгрузочные и сортировочные операции. Клиенты могут также воспользоваться дополнительными предложениями компании: помощь грузчиков, упаковка предметов интерьера, сборка/разборка мебели, вывоз упаковочных материалов и мусора после переезда.

Недостатки автомобильных перевозок

Нерентабельность на большие расстояния. Если необходимо транспортировать груз через весь Израиль, более доступным решением может выступить ж/д доставка. В любом случае нужно провести расчет, чтобы понимать оптимальный вариант.

Зависимость от сезона. Теплое время года обеспечивает более простую и быструю доставку. Плохие атмосферные проявления негативно сказываются на дорожных условиях и скорости движения.

Сравнительно меньшая грузоподъемность. При существенных объемах и весе груза может потребовать другой вид транспорта.

Профессиональные компании в своей работе продумывают логистические схемы, которые приводят к минимальным финансовым и временным затратам со стороны заказчика. Выбор машины осуществляется таким образом, чтобы гарантировать безопасность содержимого кузова. Учитывая все плюсы, автоперевозки заслуженно получают звание самого мобильного и выгодного варианта для клиента.