Археологи нашли затонувший корабль знаменитого капитана Кука

Археологи нашли затонувший корабль знаменитого капитана Кука. Кук в свое время погиб в Океании, сделав перед этим ряд важных географических открытий.

Корабль «Индевор» Wikimedia Commons

Морские археологи сообщили, что сумели идентифицировать обломки корабля «Индевор». Место затопления этого и еще нескольких судов было найдено еще в 2016 году на северо-востоке США, но только сейчас исследователям удалось разобраться, какие именно остатки относятся к кораблю капитана Джеймса Кука, затопленному во время Войны за независимость. Об этом сообщается в пресс-релизе Австралийского национального морского музея.

В августе 1778 года во время Войны за независимость США недалеко от города Ньюпорт британцы затопили 13 кораблей, чтобы заблокировать гавань. Среди них оказалось транспортное судно «Лорд Сэндвич» (бывшая барка «Индевор»), капитаном которого ранее был Джеймс Кук. На этом судне (под названием «Индевор»), построенном в 1764 году, под командованием известного военного моряка и первооткрывателя проходило исследование так называемого Южного материка и наблюдение за прохождением Венеры через диск Солнца. В результате экспедиции, состоявшейся в 1768–1772 годах, барка оказалась сильно повреждена. После возвращения в Англию ее переоборудовали под транспортный корабль и переименовали в «Лорд Сэндвич».

В 1999 году началось исследование, целью которого было обнаружение обломков исторического судна у берегов штата Род-Айленд. В 2016 году ученые сообщили, что им удалось найти в гавани Ньюпорта десять мест, где были затоплены британские суда. Изучив исторические источники, они сумели определить, где находилась группа из пяти кораблей, в которую входил и «Индевор». Однако оставалось неясным, на каком из них действительно совершил экспедицию Кук. В 2018 году морские археологи определили потенциальные обломки «Индевора» и, в частности, собрали образцы древесины для анализа.

Директор Австралийского национального морского музея Кевин Сампшн (Kevin Sumption) сообщил о результатах 22-летних исследований, направленных на поиск и идентификацию знаменитого корабля «Индевор». Ученые подтвердили, что обломки, найденные в гавани города Ньюпорт, действительно относятся к судну, на котором капитан Джеймс Кук совершил экспедицию к берегам Австралии.

Сампшн отметил, что в настоящее время уцелело примерно 15 процентов корабля. Идентифицировать «Индевор» среди других затопленных в этой гавани кораблей помогли исторические свидетельства, длина уцелевшей части корпуса, форма некоторых сохранившихся деталей, расположение мачт и конструкция киля. Кроме того, исследование образцов древесины показало, что судно было построено в Европе, а не в Америке.

Перед учеными и правительствами Австралии, Род-Айленда и США теперь стоит важная задача по обеспечению сохранности этой находки. В настоящее время они готовят отчет по результатам исследования, который будет опубликован в скором времени.