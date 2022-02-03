Выше 100 за доллар: Рублю предсказали обвал при отключении SWIFT

Санкции Запада в отношении России, которые обсуждаются на случай возможного вторжения в Украину, во всех сценариях приведут к падению рубля, предупреждает BCS Global Markets.В наиболее жестком варианте — с отключением от мировой платежной системы SWIFT — курс доллара может взлететь до 103 рублей, прогнозирует главный экономист инвестбанка Наталия Лаврова.

Скачок валют, который рынок не переживал 2014 года, будет сопровождаться «постоянным шоком» и скатыванием экономики в продолжительную рецессию: ВВП сократится на 2,6% в 2022 году и на 4,3% за два года, приводит выводы Лавровой «Интерфакс».

При этом ЦБ РФ будет вынужден де-факто запустить «печатный станок», предоставляя ликвидность пострадавшим банкам и предприятиям. Это еще больше усложнит положение рубля, по которому ударит резкое сокращение притока валютной выручки.

И хотя, по мнению Лавровой, этот сценарий маловероятен, другие также не оставляют рублю шансов.

Санкционный законопроект демократов, названный автором, сенатором Бобом Менендесом, «матерью всех санкций», уронит рубль на 15% — до отметки 88 за доллар, прогнозирует Лаврова.

Санкции в этом случае будут включать удар по крупнейшим банкам из перечня, куда включены Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Альфа-банк.

О 3-процентном росте экономики, на котором настаивает президент и который заложен в прогнозы правительства и верстку бюджета, в этом случае можно будет забыть. Рост ВВП замедлится до 1,4%, прогнозирует Лаврова. А потенциал роста сожмется до 1,3% в год.

Если же новые санкции затронут только отдельных граждан и организации, связанные с государством, ослабление рубля составит 6%, до 81 рубля за доллар, оценивают в BCS. Это не позволит ЦБ замедлить инфляцию до целевых 4%, зато замедлит рост ВВП — до 2,4% в год. В этом случае общий экономический эффект будет примерно равен потерям, которые страна несет ежегодно с 2014 года.

Какой именно сценарий санкций реализуется пока неясно: США настаивают на жестких вариантах, тогда как ЕС колеблется: единого подхода, который устраивал бы все 27 стран блока, пока не выработано, рассказали Reuters участвующие в дискуссии дипломаты.

По их словам, санкции ЕС не будут идентичны санкциям США, при этом нельзя исключать ничего, в том числе отключение российской финансовой системы от SWIFT.