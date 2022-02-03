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Во время спецоперации США в Сирии убит лидер террористической группировки ИГИЛ

В ходе рейда спецназа США на северо-западе Сирии в провинции Идлиб был убит лидер «Исламского государства» Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши — лидера ИГИЛ», — говорится в заявлении Байдена. Глава государства также отметил, что все американцы, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на базу. В ближайшее врем Байден выступит с обращением к американскому народу.

3 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, США
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