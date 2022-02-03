В США продадут один из самых гламурных пентхаусов Нью-Йорка

В США нашли покупателя для выставленного на продажу пентхауса, который риелторы назвали одним из самых гламурных в Нью-Йорке. Объект принадлежал ныне покойному продюсеру Терри Крамер, сообщает New York Post.

На данный момент по поводу продажи жилья заключили контракт. За пентхаус просили 32 миллиона долларов, однако неизвестно, какая окончательная стоимость указана в документах.

В пентхаус площадью почти 580 квадратных метров ведет собственный лифт. Внутри есть четыре спальни, просторная кухня, столовая и гостиная. Из окон открывается вид на город. Полы в комнатах покрыты мрамором, а перила лестницы сделаны из бронзы. В здании есть тренажерный зал и винный погреб.